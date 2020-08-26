شركة انتاج جديدة تحصل على حقوق عرض نسخة حديثة من The Nutty Professor

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:44 ص
أحمد جمال أحمد
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أعلنت شركة الانتاج السينمائي الناشئة، بروجيت إكس انترتيمنت، عن حصولها على حقوق عرض نسخة جديدة محدثة من فيلم The Nutty Professor.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، عرف فيلم The Nutty Professorبالنسخة التي طرحت من بطولة النجم الكوميدي الشهير، إيدي ميرفي، وستقوم شركة الانتاج الجديدة بإعادة انتاجه مع اختيار بطل جديد بالدور الرئيسي.
وتاسست شركة بروجيت إكس في اكتوبر 2019، ومالكها هو الكاتب جيمس فاندربلت، وويليام شرياك، وبول نينستين.

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