كيرا نايتلي تعود للدراما عبر نسخة تليفزيونية من The Essex Serpent

بعد تجربتها الناجحة في الدراما التليفزيونية عبر مسلسل The Other Typist، تستعد النجمة البريطانية المميزة كيرا نايتلي للعودة للدراما من جديد، عبر مسلسل مقتبس من رواية شهيرة.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان المسلسل الجديد سيكون مقتبس من رواية The Essex Serpent، ووقعت كيرا عقدا مع شبكة Apple tv للبث الرقمي ليعرض عليها.

وستجسد كيرا الشخصية الرئيسية بالمسلسل، كما ستتولى مهمة المنتج المنفذ به، حيث ستشرف على انتاجه بشكل درامي يقدم النص المكتوب بانسب طريقة.