زلزال ميسي يورط برشلونة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:22 ص
ميسي
ميسي
وكالات
Advertisements

زلزل ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني قلعة كامب نو بإبلاغه إدارة ناديه عبر الفاكس برغبته "من طرف واحد" في فسخ العقد الذي يربط بينهما حتى 30 يونيو 2021.

 

وأكد مصدر داخل برشلونة لوكالة فرانس برس أن نجمه وقائده ميسي، البالغ 33 عاما، أبلغ النادي الكاتالوني بالفاكس أنه يرغب في فسخ عقده "من جانب واحد"، مضيفا أن محاميي اللاعب أرسلوا فاكسا أعلنوا فيه رغبة ميسي في إنهاء عقده من جانب واحد، بموجب البند الذي يسمح له القيام بذلك والذي انتهى في الـ10 من يونيو الماضي، لكن النادي يعتبر أن عقده ساري المفعول حتى 30 يونيو 2021.

 

وأوضحت صحيفة "ماركا" الأكثر مبيعا في إسبانيا: "من حيث المبدأ، انتهت صلاحية هذا البند في 10 يونيو، لكن الطبيعة غير المعتادة لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا قد مهدت الطريق لميسي لطلب فسخ عقده اعتبارا من الآن.. الأمر يتعلق بالخطوة الأولى نحو فتح مفاوضات لرحيله، على أساس بند فسخ العقد والبالغ 700 مليون يورو".

 

وبالتالي، يمكن أن تلي هذه الضربة التحذيرية مواجهة بين الخبراء لتحديد ما إذا كان يمكن تمديد صلاحية هذا البند، بالنظر إلى أن الموسم في إسبانيا قد تم وقفه في الفترة بين مارس ويونيو الماضيين بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

 

وتأتي هذه "القنبلة الشاملة"، كما وصفتها صحيفة الرياضة الأرجنتينية الرئيسية "أوليه"، بعد 11 يوما من هزيمة برشلونة التاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في ختام موسم كارثي أدى إلى ثورة حقيقية داخل النادي الكاتالوني.

 

وأيد كارليس بويول قائد برشلونة السابق رغبة ميسي في الرحيل وكتب على تويتر: "كل الاحترام والتقدير لك يا ميسي، أساندك تماما في هذه الخطوة يا صديقي".

 

وانتقد رئيس برشلونة السابق خوان لابورتا الرئيس الحالي بارتوميو بسبب وصول الأمر في النادي إلى أن يتخذ ميسي قراره هذا.

 

من جهته، كتب لاعب وسط الفريق الكتالوني أرتور فيدال على حسابه في تويتر: "عندما تحبس نمرا في قفص، لا يستسلم، إنه يقاتل !!!".

 

وإذا غادر ميسي النادي الكاتالوني، فسيكون ذلك نهاية علاقة طويلة دامت 20 عاما بين النجم الأرجنتيني وبرشلونة، فقد انضم ميسي إلى النادي في عام 2000 وهو في سن 13 عاما، وتسلق جميع المراتب داخل أحد أكثر الأندية شهرة في العالم، لينتهي به الأمر بالحصول على مكانة "أفضل لاعب في كل العصور".

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ميسي ليونيل ميسي برشلونة اخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ أقل من ساعة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز بعد تراجع الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تأجيل الدعوى القضائية بين نيمار وبرشلونة

ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة في أي وقت.. تعرف على التفاصيل

موندو ديبورتيفو: برشلونة سيُحافظ على ميسي بهذه الطريقة

أخبار برشلونة: نيمار يخون برشلونة مجددًا وصدمة مُدمرة بسبب ميسي وخليفة فالفيردي يطلب ضم هذا اللاعب وصفقة كبري على الطريق

شرط ميسي الوحيد لتجديد عقده مع برشلونة

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

11:02 م

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى