قبل السفر.. تعرف على تأخيرات قطارات خطوط السكة الحديد اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية 
يصل متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
ويصل متوسط تأخيرات القطارات كالتالي:
- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد
يصل متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
يصل متوسط تأخيرات القطارات مدة   20 دقيقة 

هذا، وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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