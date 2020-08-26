قبل السفر.. تعرف على تأخيرات قطارات خطوط السكة الحديد اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوط تشمل:





أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

يصل متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.





ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

ويصل متوسط تأخيرات القطارات كالتالي:

- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة





- أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة





ثالثًا: خط بنها بورسعيد

يصل متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

يصل متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة



