بعد قليل.. فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:57 ص
نقابة الأطباء البيطريين
نقابة الأطباء البيطريين
آيات عامر
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تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية ما عدا "القاهرة، الجيزة، قنا"، اليوم الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحا، وحتى السادسة مساء، على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن كافة عمليات التصويت بكافة المحافظات تتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019.

وأشار "ضيف"، إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

ولفت وكيل النقابة، إلى أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للتصويت.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، بناءا على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناء على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة بتاريخ 6 يناير 2020، وبناء على تصديق مجلس النقابة بجلسته بتاريخ 8 مارس 2020.

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