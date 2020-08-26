محمد عساف يطرح أغنية جديدة بعنوان "سلام الله"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلق الفنان محمد عساف أغنية جديدة بعنوان “سلام الله” وهي من كلمات سائد السويركي، ألحان ياسر عمر، توزيع موسيقي يعقوب الأطرش وإخراج معن سمارة.

وتعتبر هذه الأغنية بمثابة إهداء الى أهل محمد عساف في فلسطين، وذلك بعد أيام على زواجه المفاجئ من فتاة من خارج الوسط الفني، وبعد أيام على حفله الفني في دبي.

وعلق عساف قائلا “أقدم لأهلي وأحبتي عملي الجديد “سلام الله”، وقد أصبحت متوفرة على قناة محمد عساف الرسمية عبر موقع يوتيوب.

 ويقول مطلعها: “سلام الله على ناي الهوى والنور/سلام الله وباسمو اتقدر المقدور/وطن متكتف وخايف/بشوف الدرب مش شايف/يا شوق ولهفة العارف/بعون الله الحلم منصور”.

وكان محمد عساف قد أشعل مساء الخميس الذي وافق 20 من أغسطس الجاري، في دبي أوبرا أول حفل فني له بعد الحجر الصحي.

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