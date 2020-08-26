أحمد زاهر يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة الوشم الذي يظهر به في فيلمه الجديد "زنزانه 7".. وكيف استعد لشخصيته

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشف الفنان أحمد زاهر، عن حقيقة الوشم "التاتو"، الذي رآه الجمهور في الصورة التي انتشرت من كواليس فليمه الجديد "زنزانة 7" عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تحدث عن كيفبة استعداده لشخصينه في الفيلم.

وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "قمنا بتصوير ثلث مشاهد الفيلم منذ سنتين وبعد ذلك حدثت مشاكل إنتاجية تسببت في تأخيره، فأيقنا أنه لم يكتمل وبعد مسلسل (البرنس) ونجاح شخصية فتحي، التي جسدتها قام أيمن يوسف بشراء الفيلم من المنتجين".

وأستكمل زاهر حديثه قائلاً: "بعد ذلك استكملنا تصوير الفيلم وفكرة اللوك الجديد الذي أظهر به في أحداث الفيلم كانت فكرتي فقمت بمناقشتها مع المخرج وشرحتها له، فوافق".

وأشار إلى أنه يحب عمل لوك خاص بالشخصية التي يقدمها، فالتاتو غير حقيقي ولكن كان يجب أن يظهر بشكل طبيعي وغير مصطنع حتى يصدقه الجمهور، لافتًا إلى أنه عندما ينتهي تصوير يزيله بسهولة.

وفي نهاية حديثه قال زاهر، إن الله تعالى لعن الواشم والواشمة، لافتًا إلى أنه ممثل وبقوم بعمل كل شخصية مثلما يشاهدها ويشعر بها.

وأضاف: "دائماً أفكر كيف أجعل الشخصية تظهر مع أدائي وتقمصي وكل التفاصيل التي توجد في البداية وفي هذه الشخصية أيضاً كنت أذهب للجيم باستمرار لحمل الحديد".

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة  وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.



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