لطفي بوشناق يكرم في الحفل الختامي لمهرجان الحمامات الدولي بتونس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:46 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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كرم الفنان التونسي لطفي بوشناق من قبل رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية التونسي السيد يوسف بن ابراهيم ا في الحفل الختامي ل​مهرجان الحمامات الدولي​ بتونس الذي انطلق يوم 25 يوليو وأحياه الفنان التونسي وسط تشجيع الجمهور الذي طالبه بالمزيد قبل مغادرة المسرح.

وكان بوشناق قد أحيا حفلاً جماهيرياً بالمهرجان المذكور مؤكداً تشوقه لمقابلة جمهوره، وعبر عن سعادته بالتفاعل الجماهيري والحضور الكبير للحفل.

صدح بوشناق بصوته وقدم باقة مختارة من أجمل أغانيه التي تراوحت بين القديم والجديد حيث استهلّ بالموشحات مثل " عجبي منك "، "أيها السامع "، "بحّار أنا "، " الرعاة"، "حبيتك وتمنيتك " ثم قدم أبرز أغانيه التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب : "نساية" و"ريتك ما نعرف وين" و" أنا مواطن " ، "خدعني" ، " هاموا بشقراء وسمراء" ، هاذي غناية ليهم " ، " نساية " ، " الحلفاوين " ، " إنت شمسي " وغيرها من الأغاني.


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