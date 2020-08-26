أحمد عز لـ"الفجر الفني" تكريم الأطباء في مسرحية "علاء الدين" أقل واجب معهم.. وهذه إجراءاتنا لتفادي "كورونا"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
Advertisements

تحدث الفنان أحمد عز، عن الإجراءات اللازمة التي قاموا باتخاذها لتفادي عدوى  فيروس "كورونا"، خلال العرض المسرحي "علاء الدين" كما تطرق إلى دعوتهم لأطباء مصر لحضور المسرحية وقذف الورد عليهم وتكريمهم.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد عز: "أول شئ المسافات فنحرص دائماً على التباعد بيننا، والتعقيم باستمرار وهو شئ أساسي للجميع وللأطفال.

وأكد أن هذا ضروري جدًا ختى يشعر الجميع بالراحة والطمأنينة خلال العرض، موضحًا أنها يقومون بأخذ الاحتياطات اللازمة بدايةً من الدخول حتى انتهاء العرض.

واستكمل عز، حديثه قائلاً: "أما عن حضور الأطباء وتكريمهم فهذا أقل واجب لهم، فمن شهر مارس تحملوا الكثير من التعب خلال أزمة كورونا والضغوطات وقاموا بعمل كل ما في وسعهم من أجلنا، فهذا أقل القليل الذين يستحقونه".

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد جمعة، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري.

أخبار تهمك

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 11 ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

بايرن ميونخ يسهل مهمة ليفربول لضم نجم الفريق البافاري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ أقل من ساعة

رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

11:02 م

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى