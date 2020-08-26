أحمد عز لـ"الفجر الفني" تكريم الأطباء في مسرحية "علاء الدين" أقل واجب معهم.. وهذه إجراءاتنا لتفادي "كورونا"









وأكد أن هذا ضروري جدًا ختى يشعر الجميع بالراحة والطمأنينة خلال العرض، موضحًا أنها يقومون بأخذ الاحتياطات اللازمة بدايةً من الدخول حتى انتهاء العرض.



واستكمل عز، حديثه قائلاً: "أما عن حضور الأطباء وتكريمهم فهذا أقل واجب لهم، فمن شهر مارس تحملوا الكثير من التعب خلال أزمة كورونا والضغوطات وقاموا بعمل كل ما في وسعهم من أجلنا، فهذا أقل القليل الذين يستحقونه".



يذكر أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد جمعة، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري.

تحدث الفنان أحمد عز، عن الإجراءات اللازمة التي قاموا باتخاذها لتفادي عدوى فيروس "كورونا"، خلال العرض المسرحي "علاء الدين" كما تطرق إلى دعوتهم لأطباء مصر لحضور المسرحية وقذف الورد عليهم وتكريمهم.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد عز: "أول شئ المسافات فنحرص دائماً على التباعد بيننا، والتعقيم باستمرار وهو شئ أساسي للجميع وللأطفال.