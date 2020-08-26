عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته قصفت مواقع لحزب الله في لبنان بعد إطلاق نار صوب قوات إسرائيلية، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".





وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قاعدة عسكرية في الشمال لمتابعة الوضع على حدود لبنان، بينما يحلق الطيران الإسرائيلي فوق القطاعين الأوسط والشرقي لجنوب لبنان.





وأعلنت إسرائيل، انتهاء التطور الأمني على الحدود والسماح للمستوطنين بالعودة لمنازلهم.





وفي وقت سابق، أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت حالة الاستنفار على حدود لبنان بعد الاشتباه بعملية تسلل.





وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة عند حدود لبنان بعد سماع إطلاق نار، وأجرت مسحا تحسبا لتسلل من لبنان إلى "كريات شمونة"، وأعلنت عن عملية أمنية على الحدود الجنوبية للبنان.



