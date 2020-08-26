المخرج عثمان أبو لبن لـ"الفجر الفني" المنصات الإلكترونية لن تلغي دور العرض السينمائي

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كشف المخرج عثمان أبو لبن، عن رأيه في عرض الأفلام على المنصات الإلكترونية كبديل عن دور العرض السينمائي، في ظل اتجاه صناع السينما لها مؤخرًا نظرًا لما فرضته أزمة فيروس كورونا المستجد من قيود على نسبة حضور العروض السينمائية.



وأكد في تصريح خاص أ"الفجر الفني"، أن المنصات الإلكترونية مثلها مثل التلفزيون ولا يمكن أن تلغي دور العرض السينمائي، أو تكون بديلًا عنها فالجمهور بطبعه لن يستطيع الاستغناء عن الأجواء الخاصة التي تفرضها المشاهدة الجماعية.



وأستكمل عثمان حديثه قائلاً: "السينما تجربة مختلفة تأخذك فى رحلة مع الفيلم وكأنك تعيش بداخله، فلا يوجد مشكلة فى تقديم عمل مصنوع من أجل منصة إلكترونية إذا توافرت فيه الشروط التى تجعله يخرج بشكل جميل للجمهور" .



يذكر أن فيلم "توأم روحي" بطولة الفنان حسن الرداد وامينة خليل وعائشة بن احمد ورجاء الجداوي وياسمين سمير وممدوح الشناوي والكثير من النجوم ومن تاليف أماني التونسي واخراج عثمان ابولبن.





ويذكر ان الفيلم ثاني تجربة تجمع المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أماني التونسي، بعدما قدما سويا فيلم "قصة حب" للفنان احمد حاتم وهنا الزاهد،حيث كانت آخر أفلام حسن الرداد فيلم "عقدة الخواجة" الذي تم عرضه في موسم شم النسيم عام 2018 وشارك في بطولته هنا الزاهد، وماجد المصرى، وبيومى فؤاد.







