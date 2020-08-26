بعد وفاة صديق عمره.. اليوتيوبر عمرو راضي يصاب بأزمة صحية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لليوتيوبر عمرو راضى، وهو يمشي بعكاز نتيجة إصابته فى فقرات ظهره "ديسك الظهر"، وذلك خلال الفترة الأخيرة التى أعقبت وفاة صديقه مصطفى حفناوي وفقا لما أعلنه صديقه اليوتيوبر أيضا إسلام طارق، الذى أوضح أن إصابته وحالته النفسية هى سبب اختفاءه منذ وفاة صديقه.





ونشر طارق، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة لراضى، وهو يسير مستندا على "عكاز"، صحبها بتعليق: "للناس اللى بتسألنى عن عمرو راضى ..شايفين ! ماشى بعُكاز والله، ربنا ما يورينى حاجة وحشه فى صُحابى.. الدكتور بيقوله ده ديسك ولازم ترتاح، قلبى واجعنى عليه والله، فُراق الحبايب بيكسر ولاد الأصول.. بجد مش كلام".





وتوفى اليوتيوبر مصطفى حفناوى، يوم 10 أغسطس الماضى، بعد صراع تحت أجهزة التنفس فى الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة فى المخ مكث على إثرها فى المستشفى منذ أيام.



