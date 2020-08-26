بعد وفاة صديق عمره.. اليوتيوبر عمرو راضي يصاب بأزمة صحية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لليوتيوبر عمرو راضى، وهو يمشي بعكاز نتيجة إصابته فى فقرات ظهره "ديسك الظهر"، وذلك خلال الفترة الأخيرة التى أعقبت وفاة صديقه مصطفى حفناوي  وفقا لما أعلنه صديقه اليوتيوبر أيضا إسلام طارق، الذى أوضح أن إصابته وحالته النفسية هى سبب اختفاءه منذ وفاة صديقه.

ونشر طارق، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة لراضى، وهو يسير مستندا على "عكاز"، صحبها بتعليق: "للناس اللى بتسألنى عن عمرو راضى ..شايفين ! ماشى بعُكاز والله، ربنا ما يورينى حاجة وحشه فى صُحابى.. الدكتور بيقوله ده ديسك ولازم ترتاح، قلبى واجعنى عليه والله، فُراق الحبايب بيكسر ولاد الأصول.. بجد مش كلام".

وتوفى اليوتيوبر مصطفى حفناوى، يوم 10 أغسطس الماضى، بعد صراع تحت أجهزة التنفس فى الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة فى المخ مكث على إثرها فى المستشفى منذ أيام.


أخبار تهمك

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

منذ 40 دقيقة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 15 ساعة

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ حوالي 8 ساعات

رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

06:22 ص

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى