ريم لشقيقها المخرج محمد سامي: "أنت أكتر شخص ملهم بالنسبة لي"

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نشرت الفنانة ريم سامي صورة جديدة لها؛ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة شقيقها، المخرج محمد سامي، وهنأته بعيد ميلاده.



وعلقت ريم على الصورة قائلة: "أنت أعظم أخ فى العالم.. أنت أكثر شخص مدهش وملهم قابلته فى حياتى، شكرا لك على توجيهك ودعمك لى في حياتى، أحبك بلا نهاية" .



وشاركت ريم سامي، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فور عرضه.



مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



