ريم لشقيقها المخرج محمد سامي: "أنت أكتر شخص ملهم بالنسبة لي"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

نشرت الفنانة ريم سامي صورة جديدة لها؛ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة شقيقها، المخرج محمد سامي، وهنأته  بعيد ميلاده.

وعلقت ريم على الصورة قائلة: "أنت أعظم أخ فى العالم.. أنت أكثر شخص مدهش وملهم قابلته فى حياتى، شكرا لك على توجيهك ودعمك لى في حياتى، أحبك بلا نهاية" .

وشاركت ريم سامي، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فور عرضه. 

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 15 ساعة

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ حوالي 8 ساعات

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 9 ساعات

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

منذ 41 دقيقة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

06:22 ص

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى