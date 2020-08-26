بسبب أغنيته الجديدة.. تامر حسني يعتذر لجمهوره!

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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اعتذر الفنان ​تامر حسني​ لجمهوره وذلك بعدما لفت انتباهه كثرة معاناة المتابعين من خلال تعليقاتهم على أغنيته الجديدة "​لينا حياة بعدين​".

وقام بالاعتذار منهم حيث كانت الأغنية قد أصدرت بفترة يعيش فيها معظمهم حالة حزن وفراق.

ونشر تامر صورة له على صفحته الخاصة، وعلّق عليها قائلا: "صباح الهنا يا أغلى ناس على قلبي أنا.... أنا آسف لو أغنية (لينا حياة بعدين) نزلت في وقت فيه ناس سايبين بعض .. أنا شايف كمية وجع وآلم و جراح في التعليقات مش طبيعية.. كام يوم و هغيرلكوا المود خالص وده وعد".

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "مدرسة الحب" قد طرحت أغنية تتر بعنوان "لينا حياة بعدين" والذي يغنيه النجم تامر حسني، وتعاون فيه مع الشاعر احمد الملكي والملحن شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.

مسلسل "مدرسة الحب" بدأ إذاعته عبر قناة OSN ، يا هلا الاولي في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، و الحكاية الأولى تتكون من 3 حلقات، بطوله أمير كرارة ، محمد لطفي ، صفاء سلطان وثم تليها الحكاية الثانية، وبطلتها الفنانة جومانا مراد.


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