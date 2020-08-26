دينا الشربيني تخطف الأنظار بعد ارتداءها سلسلة بها حروف اسم عمرو دياب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثارت الفنانة دينا الشربيني ضجة كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورها في كليب أماكن السهر مع الفنان عمرو دياب والذي طرحه اليوم عبر قناته الرسيمة بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتداول رواد التواصل صورة لدينا الشربيني من داخل الكليب وهي ترتدي سلسلة ذهبية تحمل حروف اسم عمرو دياب وأبدوا اعجابهم بها.

يذكر أن أغنية "اماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

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