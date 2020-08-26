محمد إمام يشكر جمهوره.. لهذا السبب (صور)

وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر لمحبيه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة وذلك بعدما قاموا بتصميم أكثر من صورة خاصة بمسلسله الرمضاني القادم بعنوان الملك.





وعلق إمام على الصور قائلُا: انا مش عارف اقولكم ايه على الشغل الجامد ده شكراً على رد فعلكم العظيم من ساعة ما أعلنت عن المسلسل بتشجعوني اني أقدملكم أقوى حاجة.





وكان إمام قد أعلن من قبل عن خوضه لسباق الدراما الرمضانية 2021 المقبل وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان الملك.





ونشر إمام صورة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال: كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة

قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب و المخرجة شيرين عادل فاجئوني.





وأضاف: الملك رمضان_٢٠٢١ إن شاء الله إنتاج تامر مرسي .. إشراف عام حسام شوقي توكلنا ع الله.





يذكر أن محمد إمام كان قد تألق من خلال مسلسل هوجان والذي حقق نجاحات كبيرة وحظي بتفاعل جماهيري شديد.



