تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا للمتعافين (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا له تأثير على معظم أجهزة الجسم، ومن الوارد تأثيره على القلب والجهاز الهضمي.





وأضافت "العسال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم لاحظوا في دول العالم أنه من الممكن استمرار أعراض فيروس كورونا على الشخص بعد التعافي، من الممكن استمر وجود آلام في المعدة، أو صداع ودوخة، أو إسهال، ومن الممكن أن يؤثر على الرئة وقد يصل لتليف في الرئة.





وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن الطريقة الوحيدة المؤكدة لانتقال كورونا عن طريق الرذاذ، ولم يثبت انتقاله عن طريق المأكولات.





وأضافت الدكتورة جيهان العسال، أن التوعية في المدارس والمنزل والتباعد الاجتماعي أهم وسائل لوقاية الأطفال من كورونا، موضحة أن ارتداء الكمامة مناسب للأطفال بداية من سن 10 سنوات، مؤكدة أنه يجب عدم ارتداء الكمامة عند ممارسة أي نشاط رياضي.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.



