محمود الشامي يورط مجاهد ومجدي عبد الغني

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، رأيه في فكرة تقليص عدد أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

 

وأوضح أنه يتفق مع هذا القرار، ولكن بشرط أن يكون للأندية التي خرجت من الجمعية العمومية لها حقوق مادية مثل الأندية التي لها حق التصويت.

 

وأشار الشامي في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، إلى أنه خلال فترة تواجده في رابطة الأندية أعضاء باتحاد الكرة السابقين، مثل أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني، قالوا لي "انسى الدوري احنا اللي هنديره".

 

وشدد على أنه لابد من تفعيل اللوائح وتفعيل رابطة الأندية المحترفة حتى ينصلح حال الكرة المصرية.

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