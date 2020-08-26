شريف إكرامي: أخشى على المنتخب من فيس بوك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:16 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد جمال
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يشعر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، بالقلق على منتخب مصر، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

 

قال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مواقع التواصل هي أكثر ما يقلقني على منتخب مصر، الجيل الحالي من اللاعبين نشأ على مواقع التواصل ونضج وهو يتعامل أنها أمر طبيعي في حياته وأن مستخدميها هم الجمهور الحقيقي".

 

وواصل: "هذا السبب الحقيقي وراء قلقي على المنتخب لكن ليس الأمور الفنية أو حالة اللاعبين أو هذه الأمور"

 

ويذكر أن النادى الأهلى أعلن انتهاء مسيرة شريف إكرامي مع الفريق وكان اللاعب قد أعلن عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

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