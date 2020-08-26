إنتر ميلان يصر على ضم ميسي

يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي، في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة بالرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أزمة الأخيرة مع النادي.





وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إنتر ميلان لا يزال يرى أن تحقيق الحلم ليس مستحيلًا، ويمكن أن يرتدي ميسي قميص النيرازوري في الموسم المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن الشركة الصينية التي تستحوذ على 70% من إنتر ميلان، مستعده لبذل أقصى ما لديها، من أجل إقناع ميسي وضمه من برشلونة.





ويمتلك ميسي شرط جزائي في عقده بقيمة 700 مليون يورو، ولكن يمكنه الرحيل في نهاية الموسم المقبل بدون مقابل بعد نهاية عقده.