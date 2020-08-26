الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي ، موقفه من بقاء أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، مع المارد الأحمر في الموسم المقبل، رغم توقيعه رسميا على عقود انتقاله لنادي بيراميدز.


وأكدت تقارير صحفية أن رينيه فايلر يوافق على استمرار أحمد فتحي مع الأهلي، نظرًا للإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها اللاعب، فضلا عن الخبرات الكبيرة التي يمتلكها والتي تجعله أحد الركائز الأساسية الهامة بالفريق الأحمر.


وأبلغ رينيه فايلر إدارة النادي الأهلي بموافقته على استمرار أحمد فتحي مع الفريق بالموسم المقبل وأنه قادر على تعويض اللاعب حال عدم استمراره، ولكن القرار النهائي في هذا الملف يرجع إلي محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.


وانتشرت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبة أحمد فتحي في التراجع عن اتمام تعاقده مع نادي بيراميدز والاستمرار داخل صفوف النادي الأهلي.


ومن المنتظر أن يعلن "الخطيب" عن قراره النهائي بخصوص استمرار فتحي مع الأهلي من عدمه خلال الموسم المقبل، وذلك لحسم ذلك الملف سريعًا، للحفاظ على تركيز اللاعبين في الارتباطات الهامة التي تنتظر الفريق بالفترة القادمة.


ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجونة اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

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