أمل عرفه تحسم الجدل حول خلافها مع باسم ياخور





خرجت لفنانة السورية أمل عرفة، عن صمتها وأرادت ان ترد على السؤال الذي يطرحه الكثير من المتابعين عن حقيقة وجود خلاف بينها وبين مواطنها الفنان باسم ياخور. وجاء هذا خلال لقاء أجري معها عبر الهاتف في أحد البرامج.





وقالت إنه لا خلاف بينهما مضيفة أن لا اتصال أيضاً بينهما وأنها تعرف بعض أخباره المهنية من دون أن تتواصل معه.





ويشار إلى ان أمل تشارك حالياً في مسلسل "شارع شيكاغو" الذي يثير موجة كبيرة من الجدل بسبب مشاهد يرى بعض المتابعين أنها جريئة. ومنها تلك التي جمعت الممثلة وزميلها مصطفى المصطفى والذي ظهر برفقتها في مشهد وهو يقوم بتقبيل قدمها.





خرجت لفنانة السورية أمل عرفة عن صمتها وأرادت ان ترد على السؤال الذي يطرحه الكثير من المتابعين عن حقيقة وجود خلاف بينها وبين مواطنها الفنان باسم ياخور. وجاء هذا خلال لقاء أجري معها عبر الهاتف في أحد البرامج.





وقالت إنه لا خلاف بينهما مضيفة أن لا اتصال أيضاً بينهما وأنها تعرف بعض أخباره المهنية من دون أن تتواصل معه.





ويشار إلى ان أمل تشارك حالياً في مسلسل "شارع شيكاغو" الذي يثير موجة كبيرة من الجدل بسبب مشاهد يرى بعض المتابعين أنها جريئة. ومنها تلك التي جمعت الممثلة وزميلها مصطفى المصطفى والذي ظهر برفقتها في مشهد وهو يقوم بتقبيل قدمها.



