آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز بعد تراجع الزمالك

استقر مسئولو نادي الزمالك، على صرف النظر عن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، ليخرج من حسابات الأبيض نهائيا.





جاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور التراجع عن ضمه لصفوف نادي الزمالك، لعدم حاجة الفريق إليه.





وأشار مرتضى منصور، إلى أن رمضان صبحي لاعب مميز، ولكن الزمالك لم ولن يتفاوض لضمه، حيث اكتفى النادي بتقديم عرض كنوع من المناورة فقط واستطلاع الرأي حول قيمته.





وتابع، "نحن غير مسؤولين عن تسبب عرضنا في تفويت الفرصة على أي ناد آخر لضم رمضان".





من جهة أخرى، تلقى رمضان صبحي عرضًا أوروبيًا بجانب عرض بيراميدز، حسب ما أوضح مصدر مقرب من اللاعب، مؤكدا أن رمضان سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه الرسمي ووجهته المقبلة.





وشدد المصدر أنه يتبقى خطوة واحدة لحسم صفقة اللاعب لبيراميدز، وهي الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي الإنجليزي.