آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز بعد تراجع الزمالك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

استقر مسئولو نادي الزمالك، على صرف النظر عن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، ليخرج من حسابات الأبيض نهائيا.


جاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور التراجع عن ضمه لصفوف نادي الزمالك، لعدم حاجة الفريق إليه.


وأشار مرتضى منصور، إلى أن رمضان صبحي لاعب مميز، ولكن الزمالك لم ولن يتفاوض لضمه، حيث اكتفى النادي بتقديم عرض كنوع من المناورة فقط واستطلاع الرأي حول قيمته.


وتابع، "نحن غير مسؤولين عن تسبب عرضنا في تفويت الفرصة على أي ناد آخر لضم رمضان".


من جهة أخرى، تلقى رمضان صبحي عرضًا أوروبيًا بجانب عرض بيراميدز، حسب ما أوضح مصدر مقرب من اللاعب، مؤكدا أن رمضان سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه الرسمي ووجهته المقبلة.


وشدد المصدر أنه يتبقى خطوة واحدة لحسم صفقة اللاعب لبيراميدز، وهي الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي الإنجليزي.

أخبار تهمك

رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 23 ساعة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز بعد تراجع الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ أقل من ساعة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

11:02 م

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى