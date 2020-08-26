مالديني: إبراهيموفيتش هو أولوية ميلان هذا الموسم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم مدافعه الدولي السابق باولو مالديني، أن المهاجم العملاق الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش يعتبر "أولوية بالنسبة لنا"، دون أن يستبعد رحيله قبل بداية الموسم المقررة في 19 سبتمبر المقبل.


وقال مالديني في مؤتمر صحافي: "إبراهيموفيتش هو أولويتنا، بيد أنه من الطبيعي أن تكون هناك خطة ثانية، ولكن أيضاً ثالثة ورابعة".


وأضاف مالديني: "نعمل جميعاً بجد من أجل التوصل إلى اتفاق، نعلم أنه ستكون هناك فترة استعداد قصيرة للموسم الجديد، وبالتالي نريد إنهاء هذا الملف بسرعة كبيرة".


وانضم "إبرا" الذي سيبلغ 39 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى ميلان في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعقد لمدة 6 أشهر بعد مغادرته لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي مقابل راتب سنوي قيمته 3,5 ملايين يورو مع إمكانية التمديد لعام إضافي.


ومنذ عودته إلى النادي اللومباردي، كان للمهاجم السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي تأثير إيجابي على الفريق الذي كان يعاني من صعوبات، حيث سجل له 11 هدفاً في 20 مباراة في مسابقتي الدوري والكأس المحليين.


من جهته، أكد المدير العام لميلان إيفان غاسيديس: "يمكننا جميعاً أن نرى أن إبرا لعب دوراً مهماً في موسمنا وتقدمنا" في إشارة إلى إنهاء الفريق للموسم في المركز السادس.


وأضاف: "نحن نبذل كل ما في وسعنا كي نواصل (تعاوننا) ذلك"، مشيراً إلى أنه "متفائل" بشأن التمديد للنجم السويدي.


وخاض المهاجم الدولي السابق مسيرة كبيرة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصولاً إلى لوس أنجليس غالاكسي حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما إلى النادي اللومباردي في ديسمبر (كانون الأول).


وسبق لإبراهيموفيتش أن دافع عن ألوان ميلان بين 2010 و2012.


في المقابل، قال مالديني إنه يجري مفاوضات لتمديد عقد حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما، وأنه يجري محادثات مع تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع لاعب وسطه المدافع الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو الذي أعير الموسم الماضي لنادي موناكو.

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