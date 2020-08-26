هشام عبد الرسول: الخطيب أول لاعب مصر تم عمل وثيقة تأمين له

كشف هشام عبد الرسول لاعب المنتخب المصري السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هو أول لاعب في مصر تم عمل وثيقة تأمين له.

وأوضح عبد الرسول خلال تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة النهار، أنه عقب تعرضه لحادث، لم يحصل على تعويضات مالية، وذلك لأنه لم يكن لديه وثيقة تأمين.

ونوه لاعب منتخب مصر السابق، إلى ضرورة إلزام الأندية بعمل وثيقة تأمين للاعبين، خاصة وأن في مختلف الدوريات العالمية، تؤمن على لاعبيها.

وتابع، "لابد من دراسة تجارب الدوريات العالمية في هذا الشأن، والاستفادة منها وتطبيقها بالدوري المصري ".