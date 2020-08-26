توقف برنامج "كل يوم" وإطلاق برنامج حواري جديد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي، قد وافق على خطة التطوير للبرنامج الحواري الرئيسي في قناة "أون" والتي قام بعرضها ألبرت شفيق
رئيس القناة.

وأفاد صالح أن برنامج "كل يوم" والذي استمر على مدى أربع سنوات سيتوقف خلال الأيام القادمة.

وأضاف أنه تجري عمليات تحديث في الاستديوهات والديكورات استعدادا لبرنامج مميز جدید، و سيتم إعلان
التفاصيل قريبُا.


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