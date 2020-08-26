رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:12 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

أكد شريف إكرامي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أنه ليس من الطبيعي أن يلعب رمضان صبحي في مكان غير النادي الأهلي في مصر.

 

وقال اكرامي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أنه ليس من الطبيعي أن ينضم رمضان صبحي الى بيراميدز بالنسبة لجماهير الأهلي".

 

وأضاف أن البعض داخل النادي الأهلي طالبه بالاعتزال والعمل الاداري داخل النادي ولكنه رفض.

 

واتم انه يفضل الاستمرار داخل الملعب والبقاء ولم يفكر في الاعتزال بعد.


وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن شريف إكرامي هو من شجع رمضان صبحي على الرحيل من الأهلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي بيراميدز الفجر الأهلي إكرامي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

منذ 40 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

06:22 ص

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى