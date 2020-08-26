تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:45 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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ترغب إدارة نادي الزمالك، في فتح ملف تجديد عقد التونسي فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.


ويتجه قائم داخل جدران القلعة البيضاء نحو إقناع ساسي بتخفيض قيمة عقده، وذاك خلال الفترة القصيرة المقبلة، نظراً لقلة الإمكانيات المادية داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية التي تساعد على تجديد عقد بنفس المبلغ.


وقد تمسك اللاعب التونسي بالحصول على نفس القيمة لتجديد عقده مع الفريق، والتى تقترب من 33 مليون جنيه فى الموسم الواحد، ما يواجه صعوبة المفاوضات بين الطرفين.


والجدير بالذكر أنينتهى عقد التونسي فرجانى ساسى مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى فريق فى آخر في فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

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