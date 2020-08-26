الشامي: وجود شوبير وأبوريدة يمنع ترشحي لرئاسة اتحاد الكرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:16 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه سوف يترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن في غياب شوبير وأبوريدة.

 

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار، أنه في حال ترشح هاني أبو ريدة و شوبير، لمنصب رئاسة الاتحاد لن يترشح.

 

وأكد الشامي خلال حواره التليفزيوني، أنه لم يقوم بمهاجمة أحمد شوبير عند توليه منصب نائب رئيس اتحاد الكرة المصري.

 

ومن جهة أخرى، كشف أن النادي الأهلي من حقه مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" من خلال اتحاد الكرة للحصول على دعم مادي فيما يخص إصابة مؤمن زكريا.

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