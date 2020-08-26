شاهد.. اللقطات الأولى من عقد قران ابنة الفنان الراحل خالد صالح (صور)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من عقد قران (عالية) إبنة الراحل خالد صالح، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنى خلال الصور، وهو يحتفل بعقد قران شقيقته وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصور وباتوا يتمنون للعروسين بالسعادة والتوفيق في حياتهما، كما علقت الفنانة رانيا فريد شوقي مهنئه إياهم.


شاهد.. اللقطات الأولى من عقد قران ابنة الفنان الراحل خالد صالح (صور)
شاهد.. اللقطات الأولى من عقد قران ابنة الفنان الراحل خالد صالح (صور)
شاهد.. اللقطات الأولى من عقد قران ابنة الفنان الراحل خالد صالح (صور)
شاهد.. اللقطات الأولى من عقد قران ابنة الفنان الراحل خالد صالح (صور)

أخبار تهمك

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي

منذ حوالي 6 ساعات

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: كومان فاشل في احتواء الأزمات أنا أعرفه جيدا

منذ 37 دقيقة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

01:30 ص

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى