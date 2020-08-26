شاهد.. اللقطات الأولى من عقد قران ابنة الفنان الراحل خالد صالح (صور)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من عقد قران (عالية) إبنة الراحل خالد صالح، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وظهر الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنى خلال الصور، وهو يحتفل بعقد قران شقيقته وسط حضور الأهل والأصدقاء.





وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصور وباتوا يتمنون للعروسين بالسعادة والتوفيق في حياتهما، كما علقت الفنانة رانيا فريد شوقي مهنئه إياهم.



