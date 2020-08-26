ميدو: سيناريو كومان وبرشلونة أشبه بفترة جوزيه الثانية مع الأهلي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، مايحدث في برشلونة خلال الوقت الحالي، جعلني أعود بالذاكرة إلى عدة سنوات مضت، عند عودة البرتغالي مانويل جوزيه لتدريب الأهلي، خلال فترته الثانية.

 

حيث شبه ميدو في تصريحاته عبر برنامجه "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، عودة رونالد كومان إلى برشلونة، بفترة عودة جوزيه الأهلي في فترته التانية.

 

وأشار إلى أن كومان هو الأنسب بالفعل لتدريب برشلونة، وذلك يرجع لكونه يمتلك الجينات الخاصة بالفريق الكتالوني.

 

جدير بالذكر أن كومان كان تولى قيادة برشلونة خلفا لكيكي سيتين الذي رحل عن تدريب الفريق الكتالوني بعدما فقد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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