شريف إكرامي يكشف الوعد الذي لم ينفذ مع الأهلي للاعبين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، عن كواليس معاقبة الفريق بعد الخسارة بخماسية نظيفة  أمام صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

قال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سيد عبد الحفيظ أبلغني أنا وحسام عاشور بصفتنا قائدي الفريق بخصم 10% من عقود اللاعبين معاقبة لهم على الخسارة".

 

وتابع: "أبلغت عبد الحفيظ أني لا أمانع العقوبة لكن الفريق مقبل على مباراة الإياب مع صنداونز ثم لقاء بيراميدز والدوري على المحك وبالتالي لابد من وجود حافز لهم".

 

وواصل: "أبلغني عبد الحفيظ أنه في حال ظهور الفريق بشكل جيد في الإياب مع صنداونز بجانب الفوز بالدوري والسوبر، ووقتها سيصطحبني عبد الحفيظ أنا وحسام عاشور إلى محمود الخطيب وسيتم صرف مكافآت إضافية للاعبين، وإلغاء خصم الـ10%".

 

وأضاف: "لكن ما حدث أننا فزنا بالدوري ثم السوبر وظهرنا بشكل جيد أمام صنداونز وفوجئنا برفض النادي إلغاء خصم الـ10% من اللاعبين".

 

وأتم: "ما حدث جعلني أظهر بصورة سيئة جدا أمام اللاعبين ولم أنفذ مع أبلغتهم به".

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