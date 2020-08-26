عاجل.. متظاهرون ليبيون يحاصرون منزل السراج في طرابلس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن متظاهرين ليبيين حاصروا منزل السراج بمنطقة النوفليين في طرابلس الليبية.

وواصل المتظاهرون في طرابلس، وبعض المدن الأخرى في ليبيا خروجهم للاحتجاج على الأوضاع المعيشية في طرابلس، بينما يتوجه المتظاهرون إلى مقر رئاسة الوزراء بطرابلس الليبية.

وكان المتظاهرون قد تجمّعوا أمام مقر حكومة الوحدة ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس متجاهلين القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي تتسارع وتيرة إصاباته في البلاد. وواكبت المتظاهرين سيارات الشرطة وقوات الأمن لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب.

وأمس الثلاثاء، حاصر متظاهرون مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة في طرابلس الليبية، بينما كان هناك انتشارًا لملثمين وسيارات مسلحة في ساحة الشهداء بطرابلس.

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