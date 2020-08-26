مصطفى قمر يروج للسياحة في مرسى مطروح بصورته على الشاطئ

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان مصطفى قمر، محبيه صورة جديدة له وهو يقضي أجمل اوقاته في إجازته الصيفية.

ونشر مصطفى صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وعلق على الصورة: "مكاني السري.. بس دلوقتي مش حاخليه سري لاني بقيت شريك فيه وموجود في اجمل بقعة في مصر في آخر مرسي مطروح شاطئ الأبيض ياسلام ع الهدوء والجمال".

كان قمر قد انتهى من تسجيل دويتو غنائى جديد بمشاركة شقيقه المطرب ياسر قمر يحمل اسم "مسافر" من ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، من ألحانه، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية ضمن ألبومه خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب.

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