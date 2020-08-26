الفيوم يكثف تدريباته استعدادا لاستئناف القسم الثاني

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:04 ص
بوابة الفجر
محمد ماهر
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم، الأربعاء ،تدريباته خلال فترة الإعداد تمهيدًا لاستئناف منافسات بطولة دوري القسم الثاني، بعد قرار استئناف النشاط الرياضى

ويخضع الفريق لفترتين تدريبيتين صباحية ومسائية، حيث يتدرب الفريق في تمام الساعه التاسعة والنصف صباحا في صاله الجيم، ثم توجه الفريق في تمام الخامسه مساء الي ملعب المدينه الرياضية بدمو لخوض مران الفتره المسائية.

ويخضع عناصر الفريق لتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف كرم جابر المدير الفني للفريق و احمد عبدالله المدرب العام و احمد لطيف مساعد المدرب ، قبل خوض فقرة فنية وتكتيكيه شاقه مقسمه علي اجزاء متفرقة من الملعب لمدة 45 دقيقة . ويختتم الفريق المران بتقسمه بين اللاعبين ، تشهد منافسه قويه بين اللاعبين و روح معنويه عاليه .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام فريق الألمونيوم يوم 3 سبتمر القادم و 9 سبتمر امام فريق تليفونات بني سويف ، قبل استئناف مباريات دوري القسم الثاني يوم 20 سبتمبر المقبل .

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