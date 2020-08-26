ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تصرف مثير للدهشة للفنانة الراحلة قبل وفاتها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قالت أميرة مختار ابنه الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها قامت بتصرف وكأنها كانت تعرف أن أيامها فى الحياة اقتربت من نهايتها.

وأضافت وفق أنباء صحفية :"ماما في آخر يوم رمضان الفائت قررت الاتصال بكل من تعرفه داخل مصر وخارجها لتهنئه بالعيد".

وأشارت إلى أن اللافت في الأمر أنها تواصلت مع شخصيات ربما لم تتواصل معهم من سنوات.
 
يذكر أن أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي وروضة حفيدتها، اعتادتا على نشر عدد من الصور للفنانة الراحلة عقب وفاتها،



أخبار تهمك

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: كومان فاشل في احتواء الأزمات أنا أعرفه جيدا

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 13 ساعة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 10 ساعات

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

01:30 ص

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى