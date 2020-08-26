ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تصرف مثير للدهشة للفنانة الراحلة قبل وفاتها





قالت أميرة مختار ابنه الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها قامت بتصرف وكأنها كانت تعرف أن أيامها فى الحياة اقتربت من نهايتها.





وأضافت وفق أنباء صحفية :"ماما في آخر يوم رمضان الفائت قررت الاتصال بكل من تعرفه داخل مصر وخارجها لتهنئه بالعيد".





وأشارت إلى أن اللافت في الأمر أنها تواصلت مع شخصيات ربما لم تتواصل معهم من سنوات.

يذكر أن أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي وروضة حفيدتها، اعتادتا على نشر عدد من الصور للفنانة الراحلة عقب وفاتها،









