ميدو يهاجم ظاهرة عدم التأمين على نجوم الكرة في مصر

أبدى أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، استيائه، من ظاهرة عدم التأمين على اللاعبين في مصر والتي تتسبب في معاناة عدد كبير من اللاعبين.

وكشف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن أسرة محمد عبد الوهاب نجم الأهلي الأسبق، لم تحصل على أي تعويض بعد وفاته.

وأشار إلى أنه يجب على الأندية تفعيل بند التأمين، ولابد أن يؤكد على ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، يعاني من إصابة مزمنة في الوقت الحالي جعلته يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.