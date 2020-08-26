تعافي 13 حالة من "كورونا" في الزقازيق وببني سويف (صور)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:04 ص
المتعافون من كورونا
المتعافون من كورونا
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعافي 13 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى الصدر بالزقازيق في محافظة الشرقية، ومستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف.

ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للحالات داخل فناء المستشفى بعد تمام شفائهم.

أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
تعافي 13 حالة من "كورونا" في الزقازيق وببني سويف (صور)
تعافي 13 حالة من "كورونا" في الزقازيق وببني سويف (صور)
تعافي 13 حالة من "كورونا" في الزقازيق وببني سويف (صور)
تعافي 13 حالة من "كورونا" في الزقازيق وببني سويف (صور)
تعافي 13 حالة من "كورونا" في الزقازيق وببني سويف (صور)
تعافي 13 حالة من "كورونا" في الزقازيق وببني سويف (صور)

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