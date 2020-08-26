فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني والناجمة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الكروي فترة طويلة خلال الموسم المنقضي.





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة قررت تخفيض عقود بعض اللاعبين الكبار لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني حاليًا بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن إدارة برشلونة طالبت الرباعي جيرارد بيكيه وسيرجو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو بخفض عقودهم، بعد قرار رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق بالإبقا عليهم في صفوف الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.





وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق اقتراب الرباعي بيكيه وبوسكيتس وألبا وسيرجي روبرتو من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني الصيف الحالي، ولكن رفض كومان رحيلهم وقرر استمرارهم مع الفريق.





ومن المنتظر أن يحسم الرباعي موقفهم من قرار تخفيض قيمة عقودهم مع برشلونة خلال الأيام المقبلة.