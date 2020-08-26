حسين ياسر المحمدي: الزمالك أفضل فترة فى مسيرتي الكروية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق أن فترة تواجده في القلعة البيضاء هي الافضل على مدار تاريخه في كرة القدم.

 

وأكد المحمدي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن فترة وجودي في الزمالك كانت الافضل لأنني سجلت 3 أهداف في مباراة القمة امام الأهلي.

 

وتابع إنني تلقيت معامله خاصه من جانب مسؤولين الزمالك، وحصلت على فرص اكتر وظهرت بشكل جيد .

 

ويذكر أن الأهلي سيواجه الجونة اليوم الأربعاء بينما يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم الخميس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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