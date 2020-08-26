منتخب الصالات يواصل استعداداته للمونديال

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:15 ص
هشام صالح
هشام صالح
الفجر الرياضي
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يواصل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني  استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم بليتوانيا والتي ستقام في شهر سبتمبر 2021 .

وانتظم المنتخب  في معسكر مفتوح بداية من اليوم الثلاثاء وحتي يوم الاثنين المقبل بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة  الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على منتخب الصالات، خلال  زيارتها  للفريق، علي ثقتها الكبيرة في الجهاز الفني واختياراته خاصة في ظل خطة الاحلال والتجديد للفريق وإضافة عناصر جديدة

وحرصت عبد الحق بالشد من آزر اللاعبين وطالبتهم بضرورة التركيز الشديد خلال التدريبات .

ويضم المعسكر 19  لاعب من بينهم القوام الأساسي للفريق والذي يضم ثلاثي حراسة المرمي جمال عبد الناصر ومحمود شوبير  وعماد الفيل واحمد محمد عبد القادر  وابراهيم ومحمد عِوَض  ومحمد سعيد لبيب وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وموءمن حمدان وبلال السيد ومهند حواوشي.

كما ينضم للمعسكر عدد من اللاعبين الذين تم اختيارهم كعناصر جديدة داعمه للفريق في إطار خطة الاحلال والتجديد والنزول بالاعمار السنية  التي ينفذها الجهاز الفني وهم  عبد الرحمن محمد  واسماعيل احمد  وخالد يسري وعبد الرحمن عشري  واسلام العقرب وماجد ميشيل وعمرو كمال واحمد فكري صالح  حارس مرمي ويغيب عن المعسكر الثنائى عبده الاشول ويوسف محسن للإصابة.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات علي التجانس والانسجام بين اللاعبين خاصة بعد ضم عناصر جديدة والتركيز علي النواحي البدنية .

ويعتزم الجهاز الفني  متابعة مباريات الدوري الممتاز المقرر استئنافه في مطلع شهر أكتوبر القادم للوقوف علي مستوي اللاعبين وضم أفضل العناصر حيث أكد هشام صالح  أن باب المنتخب مفتوح لمن يثبت وجوده .

واضاف أن الجهاز الفني يدرس بعض العروض من دول عربية واوروبية لإقامة مباريات ودية خلال الاشهر المقبلة ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم .

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد مدربا عاما  وايمن راغب مدرب حراس المرمي  ونواف الوجيه مدير اداري ودكتور عادل حداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل وأحمد حسن مسئول المهمات.

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