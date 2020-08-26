من داخل "الجيم".. محمود حجازي يستعرض بعض الحركات الرياضية (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمود حجازي، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمود حجازي، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو له من داخل الجيم، وبدأ يستعرض بعض الحركات الرياضية.

وحاز الفيديو على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال محمود حجازى هو مسلسل لما كنّا صغيرين خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.


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