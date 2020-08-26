بسنت نور الدين تقبل دعوة محافظ دمياط للترويج للمحافظة

واصلت اليوتيوبر المعروفة بسنت نور الدين نشاطها في الدعوة للأماكن السياحية و التاريخية في مصر.

وقامت نور الدين بقبول دعوة من منال عوض محافظ دمياط للترويج للمحافظة بشكل جديد.

وقالت بسنت :"اسعدتنى كتير دعوة محافظ دمياط "دكتور منال عوض" لزيارة المحافظة ، و اللى غيرت فكرتى تماماً عن دمياط".

وتابعت :"طول عمرى ارتبط فى ذهنى ان اللى رايح دمياط رايح عشان يشترى موبيليا .. غير كدا ماعنديش اى فكرة تانية عنها .. لغاية مازورتها و شوفت قد ايه هى مدينة جميلة ، فيها ناس راضية و طيبة و مكافحة مش بس شغالين فى موبيليا ، انما كمان فى الصيد ، و صناعة المراكب و الحلويات".

وأضافت :"كانوا رواد فى كل الصناعات دى و بيصدروها للعالم كله لغاية السبعينيات ، "و راجعين النهاردة " للصدارة و بقوة و رجعوا يصدروا من جديد مراكبهم للمالديف و اليونان و غيرها من البلاد ، و كذلك الاسماك لإيطاليا و اسبانيا.. و عليهم بقا فطاير و حلويات مافيش زيها فى مصر كلها .. بلد نضيفة و منظمة و ياسلام على جمال النيل و هو بيلاقى البحر جمال من نوع تانى خالص .. هدوء و راحة نفسية عجيبة..و لذلك كانت مصيف المشاهير و الأثرياء زمان ؛ الملكة نازلى/ ام كلثوم و غيرهم كتير كمان".

و اختتمت حديثها قائلة :"سافروا دمياط حتنبسطوا ".