بسنت نور الدين تقبل دعوة محافظ دمياط للترويج للمحافظة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
الفجر
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واصلت اليوتيوبر المعروفة بسنت نور الدين نشاطها في الدعوة للأماكن السياحية و التاريخية في مصر.
وقامت نور الدين بقبول دعوة من منال عوض محافظ دمياط للترويج للمحافظة بشكل جديد.
وقالت بسنت :"اسعدتنى كتير دعوة محافظ دمياط "دكتور منال عوض" لزيارة المحافظة ، و اللى غيرت فكرتى تماماً عن دمياط".
وتابعت :"طول عمرى ارتبط فى ذهنى ان اللى رايح دمياط رايح عشان يشترى موبيليا .. غير كدا ماعنديش اى فكرة تانية عنها .. لغاية مازورتها و شوفت قد ايه هى مدينة جميلة ، فيها ناس راضية و طيبة و مكافحة مش بس شغالين فى موبيليا ، انما كمان فى الصيد ، و صناعة المراكب و الحلويات".
وأضافت :"كانوا رواد فى كل الصناعات دى و بيصدروها للعالم كله لغاية السبعينيات ، "و راجعين النهاردة " للصدارة و بقوة و رجعوا يصدروا من جديد مراكبهم للمالديف و اليونان و غيرها من البلاد ، و كذلك الاسماك لإيطاليا و اسبانيا.. و عليهم بقا فطاير و حلويات مافيش زيها فى مصر كلها .. بلد نضيفة و منظمة و ياسلام على جمال النيل و هو بيلاقى البحر جمال من نوع تانى خالص .. هدوء و راحة نفسية عجيبة..و لذلك كانت مصيف المشاهير و الأثرياء زمان ؛ الملكة نازلى/ ام كلثوم و غيرهم كتير كمان".
و اختتمت حديثها قائلة :"سافروا دمياط حتنبسطوا ".

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