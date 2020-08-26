إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، كان أول شخص يعلم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي، وثاني شخص هو نادر شوقي وكيل رمضان السابق.

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "رمضان صبحي يستشيرني عندما يحتاج لذلك واتعامل معه كأخ أكبر، لكننا جيلين مختلفين عن بعضنا البعض تمامًا".

ورفض إكرامي الكشف عن تفاصيل حديثه مع رمضان صبحي حول انضمامه إلى بيراميدز، لافتًا إلى أن إكرامي الكبير لم يكن على علم بمفاوضات رمضان مع بيراميدز.

ويذكر أن النادى الأهلى أعلن فى وقت سابق ان رمضان صبحي رفض التعاقد مع النادى الأهلى وأن رغبته هى الانتقال لصفوف بيراميدز.