خبير: مصر في عهد السيسي تتحول لدولة عالمية

قال المستشار مايكل نصيف، الخبير القانوني، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي ساعد على انهاء الفساد، مقدما التحية للرئيس السيسي على جهودة.





وأضاف "نصيف"، في حواره لبرنامج "نبض مصر"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحول لدولة عالمية، متابعا أن فساد المحليات لفظ ارتبط بالمحليات والفساد الذي يحدث بها.





وتابع الخبير القانوني، أنه: "هذه الأمور ترعرعت في مصر من عشرات السنين، وعلشان تعرف تشيلها محتاج عشرات السنين، والفساد موجود في كل حته وعلينا التعامل معه".





وفي السياق نفسه أشار المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، إلى أن أسباب تواجد قضايا الفساد هو عدم وعي بعض المواطنين بالقوانين.





هذا وقالت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي لبوابة مصر الرقمية "إيجى جيت"، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، سرعت مشروع التحول الرقمي في مصر.





وأضافت إبراهيم، أنه في وقتٍ سابق، كان الشخص يضطر لشراء احتياجاته بنفسه، لكن جائحة كورونا، سهلت عملية الشراء عن طريق "الأونلاين"، للحفاظ على عملية التباعد الاجتماعي.





واستكملت أن الأونلاين موجود في فترة ما قبل كورونا، ولكن الجائحة، سرعت من عملية اعتناقه، وبعد انتهائها لا يمكن العودة للخلف على الإطلاق، مشيرة إلى أن النسبة التي تتعامل مع الأونلاين أصبحت عالية للغاية.



