عاجل.. مظاهرات حاشدة في طرابلس تتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن المظاهرات في طرابلس، وبعض المدن الأخرى في ليبيا متواصلة ومستمرة، بينما يتوجه المتظاهرون إلى مقر رئاسة الوزراء بطرابلس الليبية.





وكان المتظاهرون قد تجمّعوا أمام مقر حكومة الوحدة ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس متجاهلين القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي تتسارع وتيرة إصاباته في البلاد. وواكبت المتظاهرين سيارات الشرطة وقوات الأمن لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب.



