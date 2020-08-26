سلوى عثمان عن مشاركتها في "البرنس": أي ممثل يتمنى العمل مع المخرج محمد سامي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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كشفت الفنانة سلوى عثمان، تفاصيل العمل مع المخرج محمد سامي في مسلسل "البرنس" وذلك من خلال حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج"الراديو بيضحك" الذي يذاع عبر "الراديو9090".

وقالت سلوى، خلال الحوار:"المخرج محمد سامى عبقري وعاشق لكل الممثلين، مشيرة إلى أن كل الأدوار التى يقدمها تتميز بالمصداقية".

وأضافت: "ويتميز محمد سامي، بأنه يتقن عمله بشكل محترف إذ أنه ينجح فى تقديم الشخصية بكل مكوناتها فالشخصية الشريرة يكرهها المشاهدين فى العمل الدرامى الذى يخرجه وهذا يعد نجاجا كبيرا له، فالمشاهد يكره شخصية الممثل الدرامية التى تجسد الشر فى أفعالها، ولا يكره الممثل ذاته".

واختتمت:"استمتعت بدوري فى مسلسل "رضوان البرنس" الذى أخرجه محمد سامى وعرض خلال شهر رمضان الماضى، وأنها تتمنى العمل كثيرا مع المخرج محمد سامى، مؤكدة أن أى ممثل يتمنى العمل معه".




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