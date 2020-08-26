"الصحة" تكشف حصة مصر من لقاح "كورونا" (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:32 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن التحالف الدولي للتطعيمات وافق بعد مفاوضات كبيرة على توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه عقب انتهاء توقيع الاتفاق مع الصين حول لقاح "كورونا سنبدأ إنتاجه فورا، مؤكدا أن اللقاح سيكون متوفر في مصر في مدة أقصاها 6 أشهر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن توسع في ضم مستشفيات لتقديم خدمة مكافحة فيروس كورونا واتباع بروتوكولات الاستعانة بتحليل صورة الدم الكاملة والأشعة المقطعية على الصدر لاكتشاف الإصابة بكورونا في الحالات التي لا يصحبها أعراض او أعراضها بسيطة، أحدثوا فارقًا في الحفاظ على حياة العديد من مرضى كورونا.

ولفت إلى أن اتباع أسلوب العزل المنزلي وتوصيل الأدوية للحالات البسيطة المصابة بكورونا أو إتاحتها في المراكز الطبية ساهم في علاج العديد من الحالات والحفاظ على حياتهم، متابعًا أن ارتفاع الوعي لدى المواطنين وارتداء الكمامات كان له مردود إيجابي في مكافحة الفيروس المستجد.

هذا، واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، لافتًا إلى ترحيب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.

ومن جانبه هنأ السفير الصيني وزيرة الصحة والسكان على نجاح مصر في خطتها للتصدي لفيروس كورونا وإدارة الأزمة بشكل فعال، مؤكدًا فاعلية الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية، كما دعا الدكتورة هالة زايد، إلى زيارة دولة الصين لحضور مراسم توقيع اتفاقية التعاون في تصنيع لقاحات فيروس كورونا وتفقد مصانع إنتاج اللقاحات.

وأكد السفير الصيني دعم بلاده لمصر، موضحًا أن تلك التحديات تعمق الترابط والتعاون بين الشعوب، مشيرًا إلى متابعته للتطور المستمر الذي تشهده مصر في قطاع الصحة، ومثمنًا جهود مصر في المشروعات القومية في مجال الصحة ومبادرات الصحة العامة.

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