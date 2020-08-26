شريف إكرامي يتحدث عن قرار رحيله ورد فعل الأهلي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، ان اهتمامه الاكبر قبل اعلانه الرحيل كان توضيح الصورة بشكل كامل للجمهور.

 

وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بعد اعلاني الرحيل عن الفريق، شعرت عند وجودي داخل النادي بأن هناك استياء من قراري.

 

واردف: كنت مهتم بشكل أكبر أن اقوم بتوضيح الصورة لجمهور الاهلي وسبب رحيلي.

 

وتابع: سيد عبد الحفيظ ولجنة التخطيط ابلغوني بانهم في حرج كبير وضغط بسبب قرار، ولكن هذا الامر لم يكن من أولوياتي، كنت مهتم اكثر بكيفية الخروج من الاهلي بشكل محترم وواضح.

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