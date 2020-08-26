ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

تحدث تقرير صحفي أرجنتيني، عن تطور جديد بشأن مستقبل ليونيل ميسي، نجم برشلونة مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين المدرب الهولندي كومان.





مصير ميسي مع برشلونة في الموسم الجديد

واجتمع ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني، مع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة منذ أيام، وأبلغه بأنه يرى مستقبله بشكل أكبر خارج كامب نو.





من جانبه طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهلة من الوقت للتفكير في حديث كومان، واتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.





وذكرت شبكة "أوليه" الأرجنتينية، أن ميسي استقر على قراره النهائي بالفعل، وسيبلغ به برشلونة خلال الأيام المقبلة.





الجدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.





وتنتظر العديد من الأندية حسم ميسي لمصيره مع برشلونة مثل إنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، لخطف أفضل لاعب في العالم.